Rodoviária de Belo Horizonte inaugura sala VIP com serviços exclusivos

A Rodoviária de Belo Horizonte vai inaugurar nesta sexta-feira (16) uma sala VIP que oferece conforto similar ao de aeroportos. O espaço contará com áreas de descanso equipadas com poltronas e sofás para cerca de 100 pessoas, além de quartos com camas, TV Smart e ar condicionado. A sala VIP vai dispor de banheiros diferenciados, um buffet que funcionará 24 horas, e elevador com acesso direto ao embarque.



