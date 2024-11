Sonhos do Balanço: comerciante grávida ganha enxoval completo na Grande BH

No quinto episódio do quadro Sonhos do Balanço, a nossa equipe foi até Santa Luzia, na Grande BH, para conhecer a história de Nathalia Cristina, uma mãe que perdeu sua filha de apenas 10 meses em 2020 e hoje espera mais um filho, Benício. Ela foi presenteada com um enxoval completo e personalizado para o pequeno que está por vir.