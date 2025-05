Suspeitos invadem loja e furtam cerca de R$ 7.000 em joias em Belo Horizonte

Dois suspeitos arrombaram uma loja de joias em um prédio comercial no bairro Alípio de Mello, na região Noroeste de Belo Horizonte, e deixam um prejuízo superior a R$ 7.000. As câmeras de segurança registraram a dupla usando a lanterna de um celular e uma barra de ferro para forçar a entrada. Cerca de 15 dias antes, haviam sido também flagrados tentado invadir o local. Comerciantes da área relatam a insegurança crescente e pedem melhorias na segurança da região.



