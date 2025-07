Tiroteio e perseguição policial terminam com cinco pessoas mortas em Araguari (MG)

Uma perseguição policial terminou com uma troca de tiros e cinco pessoas mortas na cidade de Araguari, a cerca de 570 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, durante a noite desta segunda-feira (30). O carro dos criminosos foi encurralado dentro de um posto de combustível e, durante o confronto, um tambor de óleo diesel foi atingido, gerando risco de explosão no local. A polícia tentou negociar, mas os suspeitos não se renderam.



Todas as vítimas fatais eram ocupantes do carro perseguido. Três suspeitos morreram ainda no local e outros dois foram socorridos até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas não resistiram. Dois policiais militares também se feriram na ação, mas a PM informou que os profissionais se recuperam bem.



Câmeras do circuito de segurança do posto de combustível, palco do tiroteio, flagraram cenas do confronto.



