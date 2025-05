Vacina da UFMG avança para fase final de testes no combate à Covid-19

A vacina brasileira Spintec, desenvolvida pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, está prestes a entrar na fase final de aprovação. Ela aguarda a liberação da Anvisa para iniciar testes com mais de 5.000 voluntários de diferentes regiões do Brasil. Destaca-se por sua estabilidade em temperatura de geladeira e custo de produção reduzido. A professora Santusa Teixeira, da UFMG, ressalta a importância de um imunizante local para aprimorar a cobertura vacinal. A expectativa é que a Spintec, que ainda não realizou testes em crianças, seja integrada ao Programa Nacional de Imunizações até 2028.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!