Veja momento em que mulher é resgatada de penhasco na Serra Rola-Moça, em MG
Mulher foi encontrada com vida em região de mata e difícil acesso após buscas da PMMG
Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi jogada pelo ex-companheiro de um penhasco na Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi resgatada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na manhã desta terça-feira (26), após ser localizada em uma área de difícil acesso com o auxílio de um binóculo termal.
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