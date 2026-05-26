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Veja momento em que mulher é resgatada de penhasco na Serra Rola-Moça, em MG

Mulher foi encontrada com vida em região de mata e difícil acesso após buscas da PMMG

Balanço Geral MG|Do R7

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Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi jogada pelo ex-companheiro de um penhasco na Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi resgatada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na manhã desta terça-feira (26), após ser localizada em uma área de difícil acesso com o auxílio de um binóculo termal.

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