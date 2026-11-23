Uma carreta bateu contra dois carros e atingiu o muro de uma clínica, na manhã desta segunda-feira (23), na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida Afonso Pena, no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Segundo o condutor, ele teria perdido o controle da direção após o veículo não ter forças para subir a via.