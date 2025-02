Violência contra a mulher pode impactar economia do país, aponta pesquisa da UFMG

Uma pesquisa feita pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) revela que a violência contra a mulher vai muito além dos impactos psicológicos e físicos deixados na vítima. Os traumas vividos podem afetar toda a sociedade, chegando a refletir negativamente na economia do país. De acordo com a pesquisa, no mundo, 26% das mulheres com 15 anos ou mais relataram ter sofrido violência por um parceiro ao longo da vida, 10% dessas vítimas disseram ter passado por este tipo de violência nos últimos 12 meses.