Belo Horizonte registra o dia mais frio do ano neste sábado (3) De acordo com a Defesa Civil municipal, foram registrados 12,3°C nas primeiras horas da manhã Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 03/05/2025 - 13h14 (Atualizado em 03/05/2025 - 13h14 )

Sensação térmica registrada na estação cercadinho foi de 0,1ºC

Belo Horizonte bateu recorde e registrou neste sábado (3) a menor temperatura do ano. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte foram registrados 12,3°C, às 6h05 na estação Mangabeiras. O último recorde na capital havia sido registrado no dia 8 de abril e foi de 13,3 °C. Na estação cercadinho, a sensação térmica registrada foi de 0,1 °C, às 6h.

Para esse sábado, a previsão na capital mineira é de que se tenha céu claro a parcialmente nublado com temperaturas baixas já nas primeiras horas da noite. A máxima deve chegar a 2727 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Ranking de menores temperaturas no ano em BH:

‌



1º 12,3 - 03/05/2025 - 06:05 - Mangabeiras

2º 13,3 - 8/4/2025 - 05:20 - Mangabeiras

‌



3º 13,5 - 2/5/2025 - 07:00 - Cercadinho

4º 14,5 - 7/4/2025 07:00 - Cercadinho

‌



5º 14,9 - 6/4/2025 05:00 - Cercadinho

6º 15,3 -11/4/2025 06:00 - Mangabeiras

7º 15,4 - 1/1/2025 06:00 - Cercadinho

8º 15,5 12/4/2025 05:20 - Mangabeiras

9º 15,7 5/4/2025 23:20 - Mangabeiras

10º 15,9 -30/1/2025 04:00 - Cercadinho

