Bombeiros resgatam cachorro de grande porte preso em bueiro em Capelinha Animal foi resgatado sem ferimentos; bueiro foi fechado para evitar novos acidentes. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record TV 16/02/2025 - 17h24 (Atualizado em 16/02/2025 - 17h24 )

Um cachorro de grande porte foi resgatado após cair em um bueiro no bairro Água Santa, em Capelinha, Vale do Jequitinhonha. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, na manhã desse sábado (15) para atender a ocorrência e realizou o salvamento com sucesso.

Após o resgate, os militares fecharam o bueiro, prevenindo novos acidentes Corpo de Bombeiros/Divulgação

De acordo com os bombeiros, o animal foi encontrado em segurança e sem ferimentos aparentes. Não se sabe por quanto tempo o cão estava preso no local antes de ser resgatado.

Após o resgate, os militares tomaram providências para fechar o bueiro, garantindo a segurança da área e prevenindo novos acidentes.

A ação foi concluída rapidamente, e o cachorro foi deixado em segurança. O caso chamou a atenção dos moradores da região, que elogiaram o trabalho dos bombeiros.

