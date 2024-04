BR-040 entre Juiz de Fora e BH é arrematada em novo leilão

Alto contraste

Concessão da BR-040 foi leiloada nesta quinta-feira (11) Imagem mostra trânsito na rodovia BR-040.

O trecho da BR-040 entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Belo Horizonte foi arrematado por uma nova concessionária, nesta quinta-feira (11), durante leilão realizado na B3, em São Paulo. O consórcio vencedor do certame é o Consórcio Infraestrutura MG, representado pela corretora Necton Investimentos, com um desconto de 11,21% na tarifa básica do pedágio, critério de julgamento utilizado neste leilão.

O trecho, já pedagiado, passou por novo processo de licitação já que a atual concessionária - a Via 040, do grupo Invepar - pediu para devolver a concessão devido a problemas financeiros.

O novo contrato prevê a administração da rodovia por 30 anos. O trecho negociado mede 232,1 km e deve receber R$ 8,7 bilhões em investimentos. Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o montante deve ser aplicado em:

* 163,948 km de duplicações,

* 42,153 km de faixas adicionais,

* 15,374 km de vias marginais,

* 14,230 km de ciclovias,

* 8 passarelas,

* 57 pontos de ônibus,

* 5 postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e

* 1 ponto de parada e descanso (PPD) para motoristas profissionais.

A expectativa do Governo é que o projeto gere 73 mil empregos direta e indiretamente. A vencedora do leilão deverá apresentar um plano de transição que será executado junto à antiga concessionária para que não haja interrupção na operação.

“O edital está voltado a resolver ligações estruturais da rodovia que faz parte da ligação entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Temos uma rodovia toda em pista dupla, mas com boa parte em multivias, que são duas faixas em cada sentido, mas sem separação central, o que faz com que ocorram acidentes. Essa questão será resolvida com a introdução de duplicações e a separação central. São cerca de 164 quilômetros que serão tratados nesse sentido, proporcionando maior segurança aos usuários da rodovia”, avaliou o superintendente de Concessão (Sucon/ANTT), Marcelo Fonseca.