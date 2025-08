Caminhão pega fogo e interdita Fernão Dias em Betim na volta das férias escolares Incêndio atingiu bitrem e provocou congestionamento de 3 km no sentido São Paulo; chamas também se espalharam para a vegetação Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 03/08/2025 - 19h32 (Atualizado em 03/08/2025 - 19h32 ) twitter

A volta do férias escolares pela BR-381, a Fernão Dias, exige paciência dos motoristas na noite deste domingo (3). Um caminhão bitrem tipo baú pegou fogo no km 499 da rodovia, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um caminhão bitrem tipo baú pegou fogo no km 499 da rodovia, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Betim Reprodução/ Record Minas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no último semirreboque do veículo, que foi desacoplado a tempo de evitar maiores danos. As chamas se espalharam rapidamente, obrigando a interdição total da pista no sentido São Paulo. O congestionamento já passa de 3 km, segundo a concessionária Arteris Fernão Dias.

O Corpo de Bombeiros conseguiu debelar o fogo no caminhão e, no momento, combate as chamas que se alastraram para a vegetação às margens da rodovia. A Arteris sinaliza o trecho e auxilia na operação.

Apesar do susto, não há registro de vítimas. Até o momento, não foi informada a previsão de liberação total da via.