Carlos Viana assume presidência do diretório do Podemos em Belo Horizonte Posse aconteceu durante evento em hotel na região nordeste da capital mineira

O senador e pré-candidato à prefeito de Belo Horizonte, Carlos Viana (Podemos) assumiu neste sábado (11) a presidência do diretório municipal do Podemos na capital. A posse ocorreu durante um evento que reuniu lideranças e outros pré-candidatos a cargo de vereador em cidades mineiras da sigla em um hotel na região Nordeste de Belo Horizonte.

O evento contou com a presença da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, da presidente estadual da legenda, deputada federal Nely Aquino, além do deputado federal Zé Guilherme e outras lideranças. O governador Romeu Zema (Novo) também marcou presença no encontro e estava acompanhado da também pré candidata à Prefeitura de BH, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto (Novo).

Zema destacou o trabalho desempenhado por Luísa no governo, fez críticas a gestões anteriores do Estado e falou sobre sua vida empresarial e política.

Seminário

A posse de Viana ocorreu em meio ao Seminário de Pré-candidatos da sigla. O encontro buscou dar orientações aos presentes quanto as eleições municipais deste ano.

Em um dos exemplos, palestrantes apresentaram o aplicativo do partido que vai servir de base para orientar os pré-candidatos a como conquistar apoiadores durante a campanha e passaram o básico das regras eleitorais. O encontro também contou com a palestra do empresário Geraldo Rufino, que falou sobre sua trajetória de vida e profissional.