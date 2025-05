Carro funerário é esmagado por carreta em Sete Lagoas (MG) Motorista do veículo ficou preso às ferragens, foi resgatado pelos bombeiros e conduzido pelo SAMU para um hospital da cidade Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 19/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 19/05/2025 - 23h15 ) twitter

Carro funerário ficou prensado pela carreta

Ao menos uma pessoa ficou ferida em um grave acidente envolvendo um carro funerário e uma carreta, por volta de 20h desta segunda-feira (19), na BR-040, em Sete Lagoas, na região Central de Minas, a 72 KM de Belo Horizonte.

As informações são da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e dão conta que a vítima é o motorista do carro, prensado pela carreta. O homem acabou preso às ferragens e os bombeiros foram acionados para fazer o desencarceramento do condutor, que sofreu vários ferimentos. O estado de saúde dele não foi revelado. O fato é que foi socorrido em uma ambulância do SAMU até o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

A PRF não revelou as causas do acidente, dando conta apenas que aconteceu no sentido Belo Horizonte. A Concessionária Via Cristais, que administra o trecho, deu apoio na ocorrência. As autoridades não informaram se carro funerário transportava algum caixão e se o motorista da carreta sofreu algum ferimento. A previsão é a de que os veículos sejam retirados da pista até a madrugada. Por conta disso, o trânsito segue lento na rodovia.





