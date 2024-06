Carro pega fogo, após capotar na Estrada de Macacos. Passageira é retirada com vida e o motorista sumiu As chamas atingiram a vegetação e chamava a atenção de quem estava na rodovia. Por conta do acidente, uma enorme fila de carros se formou na pista.

Minas Gerais 09/06/2024

