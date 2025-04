Chafariz Kaquende é depredado por dois dias seguidos em Sabará Patrimônio histórico do século XVIII teve pedras arrancadas por vândalo; ação foi registrada por câmeras de segurança. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 04/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Chafariz Kaquende, um dos monumentos históricos mais importantes de Sabará, foi alvo de vandalismo por dois dias consecutivos. Câmeras de segurança de uma casa próxima registraram o momento em que um homem chega ao local, retira pedras da estrutura e inicia os ataques contra o patrimônio.

O Chafariz Kaquende, um dos monumentos históricos mais importantes de Sabará, foi alvo de vandalismo por dois dias consecutivos Reprodução/ Record Minas

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, o Kaquende é um pedaço da história sabarense a céu aberto. Construído em 1757, o chafariz é conhecido por sua água límpida, proveniente de uma nascente no Morro de São Francisco.

A obra foi realizada pelos construtores João Duarte e José de Souza e, originalmente, exibia símbolos das armas portuguesas, removidos após a Independência do Brasil. A origem do nome “Kaquende” é incerta, podendo derivar do português, do tupi-guarani — onde significa “água cristalina que dali brota” — ou de uma língua africana, em que representaria “jovem forte e valoroso”.

‌



Mais do que um atrativo turístico, o chafariz continua sendo um ponto essencial para a comunidade, fornecendo água potável aos moradores e visitantes. Segundo a tradição local, quem bebe de sua água sempre retorna a Sabará. Até o momento, não há informações sobre a identidade do responsável pelo ato de vandalismo.