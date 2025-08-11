Churrasco dos pais termina com mortos e feridos em BH Levantamentos das policiais civil e militar revelam que o crime tenha sido motivado por conta do tráfico de drogas Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos e Gisele Ramos, da Record Minas 10/08/2025 - 21h21 (Atualizado em 10/08/2025 - 21h21 ) twitter

Churrasco acontecia na rua quando vítimas foram atacadas

Um churrasco do dia dos pais terminou com dois mortos e quatro feridos, por volta de 18h deste domingo (10), no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O crime teria sido motivado por conta do tráfico de drogas.

As informações são da Polícia Militar e dão conta que a confraternização acontecia na rua. O alvo dos atiradores não foi revelado. O fato é que os suspeitos, quatro homens em dois carros, cercaram o local e desceram atirando.

A perícia da Polícia Civil encontrou pelo menos 20 cápsulas de três armas diferentes, sendo calibres 9 milímetros, ponto 40 e até de fuzil.

Vítimas

‌



Entre as vítimas estão quatro homens e duas mulheres. Eles foram socorridos para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste, Pronto Socorro do Hospital João XXIII e para um hospital particular.

Anda de acordo com a PM, dois homens morreram em uma dessas unidades. As outras quatro vítimas seguiam internadas até a publicação desta reportagem. O estado de saúde dos baleados não foi revelado.

‌



Vítimas foram socorridas para três unidades de saúde Gisele Ramos, da Record Minas

