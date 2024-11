Acusada de envenenar companheiro começa a ser julgada em BH

Começou na manhã desta terça-feira (19) o julgamento de Karoline de Paiva Machado, de 29 anos, acusada de matar seu companheiro, Denis Carneiro, de 38, envenenado. Eles viveram juntos por 4 anos, e, segundo colegas de trabalho, o relacionamento era conturbado. O crime ocorreu em 2023, quando Denis estava em uma viagem para visitar os pais e começou a passar mal no caminho. Ele parou o veículo e ligou para Karoline. Em vez de acionar o socorro, ela chamou um serviço de transporte por aplicativo e foi até o local onde ele estava. A demora foi fatal, e Denis morreu dentro do veículo antes de receber ajuda médica. Veja a reportagem completa no vídeo acima.