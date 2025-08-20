Acusado de jogar namorada de prédio em BH nega crime e se diz prejudicado profissionalmente

Durante audiência de instrução, realizada nesta quarta-feira (20), Raul Rodrigues Costa Lages, acusado de arremessar a namorada, a advogada Carolina França, pela janela do apartamento da vítima em Belo Horizonte, negou mais uma vez responsabilidade pelo crime e continuou apresentando a versão em que a mulher havia se jogado. Ainda segundo Raul, Carolina tinha episódios conturbados e no dia do ocorrido, em 2022, ele teria se trancado no banheiro após uma discussão com a vítima. Em seguida, o acusado teria saído do apartamento e pegado o elevador. Ao chegar à portaria, avistou o corpo de Carolina.



A juíza determinou que Ministério Público e defesa se manifestem até 26 de agosto sobre a necessidade de novas diligências, mantendo o processo em andamento. Raul segue respondendo em liberdade pelo crime de homicídio triplamente qualificado.



