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Polícia Civil prende líder de grupo que aplicava golpes em motoristas de aplicativo em BH

Suspeito se passava por passageiro e anunciava os assaltos durante as corridas

Cidade Alerta|Do R7

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A Polícia Civil prendeu um jovem de 20 anos apontado como líder de uma quadrilha que atacava motoristas de aplicativo em Belo Horizonte e na região metropolitana.

Segundo as investigações, o grupo solicitava corridas em locais movimentados e, durante o trajeto, anunciava os assaltos, sempre com uso de arma e violência. O suspeito se passava por passageiro para abordar as vítimas e facilitar a ação criminosa.

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