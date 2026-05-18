Polícia Civil prende líder de grupo que aplicava golpes em motoristas de aplicativo em BH

A Polícia Civil prendeu um jovem de 20 anos apontado como líder de uma quadrilha que atacava motoristas de aplicativo em Belo Horizonte e na região metropolitana.



Segundo as investigações, o grupo solicitava corridas em locais movimentados e, durante o trajeto, anunciava os assaltos, sempre com uso de arma e violência. O suspeito se passava por passageiro para abordar as vítimas e facilitar a ação criminosa.



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