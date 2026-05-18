Homem de 21 anos é suspeito de incendiar carros da ex-namorada após término em BH
Criminoso já havia agredido a vítima fisicamente e verbalmente antes dos ataques
Um homem de 21 anos é suspeito de incendiar os carros da ex-namorada após o fim do relacionamento, em Belo Horizonte. De acordo com as informações, os ataques aconteceram em dois momentos diferentes e causaram grande destruição. Em um dos casos, o veículo foi completamente tomado pelas chamas, e em outro, as imagens de segurança mostram o suspeito se aproximando do carro e jogando um líquido inflamável antes do incêndio começar.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, mas os veículos ficaram destruídos. A Polícia Militar informou que o suspeito já havia agredido a vítima fisicamente e verbalmente antes dos ataques, além de ser conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas.
A vítima e familiares foram ouvidos na Delegacia de Mulheres, que investiga o caso como violência ligada ao término do relacionamento.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Polícia Civil prende líder de grupo que aplicava golpes em motoristas de aplicativo em BH
Suspeito se passava por passageiro e anunciava os assaltos durante as corridas
Homem acusado de atropelar e matar jovem ciclista na BR-381 vai a juri popular
Réu responde por homicídio com dolo eventual e omissão de socorro
Polícia Militar prende três homens durante operação contra o tráfico em Sabará, na Grande BH
Suspeitos já tinham antecedentes criminais por homicídio e porte ilegal de arma de fogo
Moradores do Califórnia, em BH, denunciam aumento da criminalidade após inauguração da Arena MRV
A população cobram mais policiamento, mas ainda não houve resposta da Polícia Militar
Criminosos invadem loja em Vespasiano, na Grande BH, e elevam R$180 mil em mercadorias
Ladrões mantiveram três pessoas como reféns durante o crime; polícia busca suspeitos
Polícia Militar prende oito pessoas em operação antidrogas em Sete Lagoas (MG)
Operação "Caverna do Dragão" desmantela rede que usava personagens para rotular drogas
Polícia Militar apreende drogas e armas em barracão abandonado em Ribeirão das Neves, na Grande BH
Foram encontradas 103 barras de maconha e uma espingarda calibre 12
Carreta tomba na Antônio Carlos e bloqueia pista em Belo Horizonte
Poste caiu após uma carreta perder o controle devido a falha nos freios; ninguém ficou ferido
Aposentado é feito refém e fica cinco dias sem contato com a família em Betim, na Grande BH
Idoso foi dopado e teve documentos roubados; família pede investigação da polícia
Homem morre atropelado por ônibus em BH após descer do carro para buscar celular na via
Acidente ocorreu no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua dos Tamóios; a perícia investiga o caso
Polícia Civil prende homem que abasteceria pontos de venda de drogas em BH
Polícia apreende entorpecentes e investiga outros envolvidos na venda de drogas em Venda Nova
Idoso de 80 anos reage a assalto na Pampulha e ameaça atacar ladrão se encontrá-lo
Durante a caminhada, idoso foi alvo de ladrão, que roubou seu celular
Homem é atropelado por ônibus no centro de BH
Vítima escorregou e caiu sob ônibus em ponto movimentado; ele sobreviveu
Acidente envolve possível 'racha' entre veículos no Anel Rodoviário, em BH
Motorista de carro capotou em alta velocidade; investigação apura envolvimento em corrida ilegal