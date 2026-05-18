Homem de 21 anos é suspeito de incendiar carros da ex-namorada após término em BH

Um homem de 21 anos é suspeito de incendiar os carros da ex-namorada após o fim do relacionamento, em Belo Horizonte. De acordo com as informações, os ataques aconteceram em dois momentos diferentes e causaram grande destruição. Em um dos casos, o veículo foi completamente tomado pelas chamas, e em outro, as imagens de segurança mostram o suspeito se aproximando do carro e jogando um líquido inflamável antes do incêndio começar.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, mas os veículos ficaram destruídos. A Polícia Militar informou que o suspeito já havia agredido a vítima fisicamente e verbalmente antes dos ataques, além de ser conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas.



A vítima e familiares foram ouvidos na Delegacia de Mulheres, que investiga o caso como violência ligada ao término do relacionamento.



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