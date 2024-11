Adolescente de 14 anos mata colega enquanto brincava com arma em Brumadinho (MG)

Um adolescente, de 14 anos, matou o colega da mesma idade, com um tiro na cabeça, nesta quarta-feira (20), em um lugar conhecido como Suzana, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na casa da vítima. O adolescente que morreu sabia onde estava a arma do pai. O revólver calibre 38, ficava em cima do armário da cozinha. O adolescente, então, pegou o revólver e entregou ao amigo, que atirou acidentalmente.



O Samu chegou a ser acionado e socorreu a vítima, até a UPA de Brumadinho, mas ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML de Betim. Para a polícia, o jovem que atirou, chegou a dizer que o amigo teria atirado contra a própria cabeça, mas depois confessou o disparo, dizendo que os dois estavam apenas brincando.



A arma, com numeração raspada, foi apreendida, com cinco munições. O pai da vítima, dono da arma, foi preso por omissão de cautela e posse ilegal de arma de fogo. o homem e o adolescente que atirou, foram levados para a Delegacia de Ibirité.



Veja a matéria completa no vídeo acima.