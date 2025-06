Bruninho, filho de Eliza Samudio, é convocado para seleção brasileira sub-15

Bruno Samudio, filho da modelo Eliza Samudio com o ex-goleiro Bruno Fernandes, foi convocado para a seleção brasileira sub-15, atuando como goleiro no Botafogo e capitão na base.



"Ele é muito focado, gosta do que faz," afirma a avó sobre o amadurecimento precoce de Bruninho. O jovem começou no Atlético Paranaense antes de se transferir para o Botafogo há um ano.



