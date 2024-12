Buscas por fotógrafo mineiro desaparecido há seis dias na França mobiliza autoridades

Um fotógrafo mineiro está há seis dias desaparecido em Paris, na França. O mineiro viajou para Europa, a trabalho, no dia dia 1° de novembro. A previsão era de que ele voltaria ao Brasil no final do mês. Desde terça-feira (26), família e amigos não têm informações sobre o paradeiro de Flávio. A história em torno do caso é confusa e deixa muitas pistas soltas, o homem teria feito check-in no voo de volta, mas não embarcou. Um amigo de Flávio informou ao seu sócio que no dia de sua viagem o homem teria sofrido um acidente e tinha sido levado ao hospital, entretanto havia recebido alta no mesmo dia. O celular do fotógrafo foi encontrado no dia 27, em um vaso de plantas próximo ao local onde ele sofreu o acidente. Já o passaporte e os pertences dele ficaram no apartamento alugado para a temporada. Autoridades brasileiras já estão cientes e envolvidas no caso. A família formalizou um pedido de alerta amarelo, na Interpol, para localizá-lo.