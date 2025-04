Mudança no trânsito passa despercebida e motoristas invadem a contramão em avenida de BH

Uma mudança no trânsito da avenida Barbacena, na região Centro-sul de Belo Horizonte, ainda não foi percebida por boa parte dos motoristas. Muitos carros ignoram a sinalização no solo e fazem retorno no canteiro central, no sentido proibido. Além do risco de batidas, o local se tornou um perigo também para os pedestres, que podem ser surpreendidos por um veículo na contramão.