Câmeras flagram idosa sendo atropelada ao atravessar fora da faixa de pedestres em BH

Uma idosa de 68 anos foi atropelada nesta sexta-feira (28) ao tentar atravessar fora da faixa de pedestres na Rua Tamóios, no Hipercentro de Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente, em que a vítima corre para atravessar e é atingida por um carro que seguia pela via. A idosa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada consciente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste.