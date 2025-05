Câmeras flagram momento em que empresário é perseguido e baleado em Montes Claros (MG)

Um empresário de 45 anos foi alvo de um atentado a tiros em Montes Claros, a cerca de 420 km de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registram o momento em que o homem é perseguido e baleado na rua. A vítima foi atingida por pelo menos três disparos e precisou ser socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa da região. Nos últimos seis meses, esta foi a terceira vez em que o homem foi atacado. A polícia investiga possíveis conexões das tentativas de homicídio com desacordos comerciais. O homem tem uma venda de fazenda com prestações atrasadas e uma dívida em cheques. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi preso até o momento.



