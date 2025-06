Caminhonete com itens contrabandeados vindos do Paraguai é apreendida em BH

Em Belo Horizonte, uma caminhonete foi interceptada pela Polícia Militar Rodoviária transportando produtos do Paraguai. Entre os itens estavam moto elétrica, cafeteira, azeite, óculos e perfumes. O motorista, de 46 anos, já tinha histórico de apreensões por contrabando e alegou que alguns itens eram para uso próprio, enquanto os azeites seriam revendidos no Brasil. Ele também trabalha falsificando calçados. Os produtos foram apreendidos pela Receita Federal devido à falta de nota fiscal e ao não pagamento de tributos.



