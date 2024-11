Candidato a vereador agride mulher em Nova Lima (MG) e alega que reagiu a ataque

Um candidato a vereador nas Eleições 2024 em Nova Lima, na Grande BH foi filmado agredindo uma mulher, no meio da rua, na noite desse domingo (13).



Romário Cristino Dutra (PSD), de 30 anos, aparece nas imagens chutando e dando socos na mulher, caída no chão. Além da agressão física, a vítima também foi xingada.



Romarinho publicou um pronunciamento e registro um boletim de ocorrência alegando que ele teria reagido a um ataque. “Ela quebrou o vidro do carro do meu irmão”, contou. “Eu não deveria ter a agredido. Eu reconheço meu erro, mas ela também não foi certa”, completou ao pedir desculpas.



Segundo o relato, a mulher de 40 anos invadiu a casa dele. Moradores relataram que a mulher teria transtornos mentais.