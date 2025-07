“Ele está muito abalado com toda a situação”, diz advogado de suspeito de matar a mãe em BH

“Ele está muito abalado com toda a situação”, falou o advogado Gabriel Arruda sobre Matteos França Campos, filho suspeito de assassinar a professora Soraya Tatiana em Belo Horizonte. O homem, de 32 anos, foi preso temporariamente nesta sexta-feira (25) e é apontado pela Polícia Civil como o autor do crime.



O advogado relatou ainda que teve apenas um contato breve com o suspeito: “Tivemos um breve contato com ele por aproximadamente 20 minutos. O advogado destacou ainda que a defesa ainda não teve acesso aos autos: “Nós ainda não tivemos acesso ao inquérito e vamos poder nos manifestar no momento oportuno.”



A defesa aguarda a transferência de Mateus para um presídio. O advogado evitou comentar sobre a reação da família, alegando respeito ao momento de dor. “É uma situação muito triste... preferimos preservar a saúde e a segurança de todos.”



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!