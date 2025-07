“Dói na gente enquanto mulher, mãe, amiga”, desabafa amiga de professora morta pelo filho em BH

O clima de tristeza e comoção tomou conta do Colégio Santa Marcelina nesta terça-feira (25), durante a celebração de despedida da professora Soraya Tatiana. Colegas, alunos e familiares se reuniram para prestar homenagens à educadora, que foi morta na semana passada.



A prisão do filho de Soraya, Matteos, como principal suspeito do crime repercutiu entre os familiares e amigos da professora. “Dói na gente enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto amiga. Dói muito”, revelou Carol Dayrell, coordenadora pedagógica da escola.



