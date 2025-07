MGR na política: tribunal evita que processos mineiros precisem ir à Brasília e garante agilidade

Desde 2022, Minas Gerais conta com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), com sede em Belo Horizonte. A nova corte foi criada para desafogar o TRF1, em Brasília, e garantir mais rapidez nos julgamentos de processos federais no estado. Segundo o presidente do TRF6, o desembargador Vallisney Oliveira, a mudança aproximou a Justiça do cidadão mineiro, facilitando o acesso e agilizando decisões. O tribunal já recebeu mais de 200 mil processos e tem estrutura própria para julgar causas envolvendo a União, como ações previdenciárias, tributárias e criminais. A digitalização dos processos também colaborou para reduzir prazos e garantir mais eficiência no andamento dos casos.



