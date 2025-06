Carro capota e cai em córrego após motorista perder o controle em Belo Horizonte

Durante a madrugada desta terça-feira (3), um carro desgovernado caiu em um córrego na avenida Heráclito Mourão de Miranda, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A motorista, de 25 anos, e o passageiro, de 29, conseguiram sair do veículo, ambos com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das duas da manhã. De acordo com a motorista, ela perdeu o controle do carro enquanto dirigia pela avenida. Moradores locais afirmam que acidentes assim são comuns na área. A motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!