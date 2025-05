Carro de assessora é guinchado após acidente e deputado contesta ação da PM, em BH

Na região centro-sul de Belo Horizonte, um acidente no cruzamento das ruas Gonçalves Dias e Santa Catarina envolveu o veículo de Paula Pastor, assessora do deputado estadual Ricardo Campos, e outro carro que teria avançado o sinal vermelho. Chamados ao local, os policiais descobriram que o carro de Paula acumulava sete infrações. Apesar de ter quitado os débitos pelo celular, os policiais decidiram guinchar o veículo, citando que a legislação aprovada recentemente, que permite a quitação de multas online evitando a apreensão, não poderia ser aplicada. O deputado Ricardo Campos, autor da lei, esteve no local, criticando a apreensão. O comandante do batalhão de trânsito esclareceu que o sistema bancário não garante o pagamento imediato, justificando a remoção do veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!