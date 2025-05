Caseiro de condomínio de luxo desaparece e família suspeita de companheiro em MG

Seu Agostinho Dias Assis, de 66 anos, está desaparecido desde o dia 18 de maio, quando foi visto pela última vez ao sair de um condomínio de luxo em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde trabalhava como caseiro. Dias depois, familiares encontraram a casa onde ele morava totalmente revirada e com sinais de arrombamento. O imóvel teve objetos levados, como TV, botijão de gás e eletrodomésticos.



O desaparecimento do companheiro com quem Agostinho vivia há cerca de dois meses alerta as autoridades e o homem é um dos suspeitos do desaparecimento do idoso. Segundo vizinhos, o investigado era usuário de drogas e estaria vendendo os bens da vítima.



