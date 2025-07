Celular rastreado leva PM a loja com aparelhos furtados em shopping popular de BH

Uma mulher teve o celular furtado por um motoqueiro enquanto caminhava no bairro Barro Preto, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Com o rastreamento do aparelho, a vítima e a PM localizaram o aparelho em uma loja de celulares em um shopping popular no centro da capital. No local, foram apreendidos 11 aparelhos, três deles furtados, além de eletrônicos e acessórios sem nota fiscal. O suspeito, de 31 anos, conseguiu fugir, mas foi identificado. A polícia acredita que o box servia como ponto de receptação de produtos roubados.



