“Chegou ameaçando, dando disparos na bola do meu filho”, diz mãe de jovem ameaçado por PM

Um coronel da reserva da Polícia Militar foi preso nesta segunda-feira (3) acusado de ameaçar adolescentes que jogavam futebol na rua da casa de sua irmã, no bairro Santa Cecília, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O homem foi detido pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça ao furar a bola das vítimas com três tiros.



Os familiares dos adolescentes ameaçados estão indignados com a situação. A mãe de um deles, que testemunhou a cena, relatou como tudo aconteceu. "Ele chegou já sacando a arma, ameaçando todo mundo e dando disparos na bola do meu filho”, desabafa a mulher.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à Polícia Militar e está à disposição da justiça. O caso segue em investigação.