Comparsa do homem que matou sargento Roger Dias é condenado a 13 anos de prisão

Acusado também foi condenado por tentativa de homicidio a quatro outros policiais militares

Cidade Alerta|Do R7

Geovanni Faria de Carvalho, acusado de participar da ação que resultou na morte do policial militar Roger Dias, em janeiro de 2024, e acusado de tentar matar outros quatro policiais militares, foi condenado a 13 anos e sete meses. O homem está preso desde a data do crime.

