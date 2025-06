Corpo de caseiro descoberto em cova rasa é enterrado na Grande BH

O corpo do caseiro Agostinho Dias de Assis, de 66 anos, foi encontrado em uma cova rasa em um condomínio de luxo em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O velório ocorreu em Santa Luzia, coincidindo com o aniversário de 67 anos de Agostinho. Familiares expressaram profunda tristeza e clamam por justiça, destacando a bondade da vítima. O principal suspeito é o companheiro de Agostinho, visto pela última vez no local. A casa da vítima foi revirada e itens foram furtados. A polícia continua a investigação, enquanto a família espera que o caso seja esclarecido rapidamente.



