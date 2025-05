Dois homens são presos pelo assassinato de um motoboy em bairro nobre de Belo Horizonte

Otávio Magalhães, um motoboy de 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça em outubro do ano passado no bairro Belvedere, na região Centro-sul de Belo Horizonte. As investigações descartaram a hipótese de latrocínio, revelando que o crime foi premeditado e motivado por ciúmes. A vítima e o autor do disparo eram vizinhos e já haviam se relacionado com a mesma mulher. Os autores foram presos e responderão pelo homicídio duplamente qualificado.



