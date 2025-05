Dupla é presa em flagrante enquanto assalta mansão em Belo Horizonte

Dois homens foram presos enquanto assaltavam uma mansão no bairro Mangabeiras, na região Centro-sul de Belo Horizonte, uma área nobre da cidade. Durante o roubo, a filha dos proprietários do imóvel estava presente e foi trancada em um cômodo, mas conseguiu acionar a polícia. Os suspeitos já haviam sido identificados por outros crimes do tipo. Com a dupla, a polícia recuperou os objetos furtados, incluindo joias e roupas. Um dos homens já foi preso quatro vezes pelo mesmo batalhão.



