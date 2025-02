"Ele já estava muito depressivo", conta irmã de sequestrador de ônibus em Contagem (MG)

A irmã do sequestrador de um ônibus da linha 2290 (Nacional/BH), em Contagem, na Grande BH, nesta terça-feira (28), relatou um histórico de problemas de saúde mental do autor do ataque. "Ele já estava muito depressivo", comentou a mulher. Segundo ela, o quadro de depressão se agravou após a ex-esposa o proibir de ver o filho recém-nascido. De acordo com a PM (Polícia Militar), a mulher teria restringido o acesso à criança devido ao envolvimento do ex-marido com drogas.