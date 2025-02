Ex-funcionário terceirizado é preso após invadir e destruir escola na Grande BH

Um homem, de 28 anos, foi preso após invadir e destruir uma escola municipal no bairro Fonte Grande, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito é ex-funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Prefeitura de Contagem. A ação teria sido motivada pela busca por respostas sobre o desligamento do suspeito de um projeto.



Por segurança, alunos e professores foram direcionados ao pátio. Ninguém ficou ferido. A direção da escola enviou um comunicado aos pais e as aulas foram retomadas no turno da tarde do mesmo dia.