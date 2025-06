Família de faxineira desaparecida após encontrar ex em BH descobre empréstimo suspeito

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Ivanda Aparecida da Silva, 57, desaparecida desde domingo (1) em Belo Horizonte. A faxineira foi vista pela última vez junto do ex-companheiro, com quem manteve relação conturbada por mais de dez anos, na porta da casa dela. A mulher realizou um empréstimo bancário de R$ 5.000 dois dias antes do sumiço. Parte do valor foi sacada e entregue ao ex-companheiro. O homem já havia sido denunciado por Ivanda em 2020 por usar os dados dela para outro empréstimo sem consentimento. Câmeras de segurança mostram o casal indo juntos até um ponto de ônibus, depois disso, ela não foi mais vista. Familiares relatam que ele pressionava Ivanda por dinheiro e mentia sobre a compra de uma moto. O homem ainda não prestou depoimento oficial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!