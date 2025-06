Furtos em condomínios de BH disparam e moradores exigem reforço na segurança

Belo Horizonte registrou 250 furtos em condomínios apenas no primeiro trimestre de 2025, média de quase três por dia. A ação dos criminosos, muitas vezes sem violência, envolve disfarces e argumentos convincentes para enganar porteiros e moradores. Especialistas alertam para a necessidade de treinar funcionários, reforçar equipamentos de segurança e conscientizar os condôminos sobre o risco. O erro mais comum segue sendo o esquecimento de portões abertos, o que facilita as invasões.



