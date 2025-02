Homem com drogas tenta escapar da polícia pulando na Lagoa da Pampulha, em BH

Um homem que transportava cocaína em uma moto tentou fugir da polícia pulando na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, várias pessoas que passeavam pela orla acompanharam o episódio. Os militares montaram um cerco e contaram com apoio do helicóptero para que o homem se rendesse. Para o recolhimento da droga espalhada pela lagoa, a embarcação de uma empresa terceirizada foi utilizada no apoio.