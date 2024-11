Um homem foi baleado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é de que o crime tenha sido passional. O suspeito é o ex-marido da atual namorada da vítima. O homem não aceitava o fim do relacionamento com a mulher, com quem tem um filho de três anos, e vinha fazendo ameaças a vítima.