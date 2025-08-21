Homem é preso ao ser flagrado por câmeras abusando sexualmente de enteada em MG

Pedro Augusto Neto, de 41 anos, foi preso nesta quinta-feira (21) suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma criança de 11 anos, na cidade de Sabará, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Imagens de um circuito de segurança flagraram o homem passando a mão no corpo da garota enquanto a vítima dormia.



A mãe da menina instalou uma câmera na casa onde vivem ao desconfiar das atitudes do companheiro. A mulher tem outras duas filhas, uma de 15 e outra de 18 anos, que também são filhas do suspeito. A mais velha já havia denunciado ter sido abusada pelo pai. O homem, que não tinha passagens pela polícia, foi preso e durante o depoimento preferiu ficar em silêncio. A polícia agora investiga se o suspeito cometeu mesmo os crimes contra as duas filhas. O homem vai responder por estupro de vulnerável, com pena que varia entre 12 e 22 anos de prisão.



