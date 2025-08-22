Homem é preso suspeito de matar ex-companheira com tiros no rosto no interior de MG

Um homem foi preso em Bocaiuva, a 380 km de Belo Horizonte, após matar a ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos, com dois tiros no rosto.



O crime aconteceu após o relacionamento conturbado de quase três anos, marcado por ameaças e ciúmes. Lidiane havia gravado áudios alertando familiares sobre a violência.



O suspeito, que cumpria pena em regime aberto e respondia por porte ilegal de arma, roubo, tráfico e extorsão, foi localizado graças a câmeras de monitoramento e à placa do veículo utilizado na fuga.



Na fazenda onde ele se escondeu, a PM apreendeu armas, drogas e o carro do criminoso. Dois homens que estavam com ele foram detidos.



A jovem deixa três filhos de 4, 6 e 10 anos, que agora serão cuidados pelo avô.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!