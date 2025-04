Homem é suspeito de torturar e manter a ex em cárcere privado no Norte de MG

Uma mulher de 35 anos foi mantida em cárcere privado dentro de casa, amarrada pelos braços e pernas na cidade de Várzea da Palma, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, no Norte de Minas Gerais. A mulher também foi agredida e queimada com máquina de solda. O suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que já tinha passagens por estupro contra ela. Segundo a Polícia Militar, o agressor foi até a casa da vítima dizendo que precisava conversar e a agrediu por cerca de seis horas, até conseguir se soltar parcialmente, se enrolar numa toalha e correr pela rua a pedido de socorro. O homem foi localizado e preso pelos militares.



